България иска помощ от фонд "Солидарност" на ЕС заради щетите от наводненията

С официално писмо заместник-министърът на МРРБ Юра Витанова инициира започването на процедура по Фонд "Солидарност" на ЕС за Югоизточен регион.



"Ангажиментът на структурите на МВР ще бъде изготвяне на обобщена информация за първичните оценки на щетите и допустимите разходи". Това заяви вътрешният министър Даниел Митов по време на работна среща заедно с регионалния министър Иван Иванов във връзка с първите процедури по възстановяване на щетите от обилните валежи през последните дни.



"От вашата страна МРРБ ще осигури необходимата документация, с която страна няма да кандидатства за подпомагане на фонда. Фонд "Солидарност“ е основният инструмент на ЕС за подпомагане на възстановяването на природните бедствия и е израз на европейската солидарност. Освен това Съюзът предоставя ефективна подкрепа на държавите-членки или кандидатите на страните, за да им помогне да се справят с последиците от големи природни бедствия – наводнения, горски пожари, земетресения, бури или суши", обясни вътрешният министър.



По време на срещата е била обсъдена и координацията между "Пътна полиция“ и АПИ да въведе временна организация за движението заради ремонтите по магистралите и облекчаване на трафика в сключените участъци.