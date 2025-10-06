Новини
България иска помощ от фонд "Солидарност" на ЕС заради щетите от наводненията
Автор: Елиза Дечева 16:07Коментари (0)161
© Facebook
С официално писмо заместник-министърът на МРРБ Юра Витанова инициира започването на процедура по Фонд "Солидарност“ на ЕС за Югоизточен регион.

"Ангажиментът на структурите на МВР ще бъде изготвяне на обобщена информация за първичните оценки на щетите и допустимите разходи". Това заяви вътрешният министър Даниел Митов по време на работна среща заедно с регионалния министър Иван Иванов във връзка с първите процедури по възстановяване на щетите от обилните валежи през последните дни. 

"От вашата страна МРРБ ще осигури необходимата документация, с която страна няма да кандидатства за подпомагане на фонда. Фонд "Солидарност“ е основният инструмент на ЕС за подпомагане на възстановяването на природните бедствия и е израз на европейската солидарност. Освен това Съюзът предоставя ефективна подкрепа на държавите-членки или кандидатите на страните, за да им помогне да се справят с последиците от големи природни бедствия – наводнения, горски пожари, земетресения, бури или суши", обясни вътрешният министър. 

По време на срещата е била обсъдена и координацията между "Пътна полиция“ и АПИ да въведе временна организация за движението заради ремонтите по магистралите и облекчаване на трафика в сключените участъци.



Още новини от Национални новини:
Лазар Радков: Целта ни е да има е дефибрилатори във всяко държавн...
14:22 / 06.10.2025
Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен...
14:11 / 06.10.2025
След пропадналия мост край Царево: АПИ се задейства, въвеждат вре...
13:13 / 06.10.2025
Тристранният съвет не постигна съгласие за ръста на минималната р...
13:14 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало д...
13:05 / 06.10.2025
От днес Балканите ще бъдат ударени от пореден циклон
12:36 / 06.10.2025

