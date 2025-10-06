ЗАРЕЖДАНЕ...
|България иска помощ от фонд "Солидарност" на ЕС заради щетите от наводненията
"Ангажиментът на структурите на МВР ще бъде изготвяне на обобщена информация за първичните оценки на щетите и допустимите разходи". Това заяви вътрешният министър Даниел Митов по време на работна среща заедно с регионалния министър Иван Иванов във връзка с първите процедури по възстановяване на щетите от обилните валежи през последните дни.
"От вашата страна МРРБ ще осигури необходимата документация, с която страна няма да кандидатства за подпомагане на фонда. Фонд "Солидарност“ е основният инструмент на ЕС за подпомагане на възстановяването на природните бедствия и е израз на европейската солидарност. Освен това Съюзът предоставя ефективна подкрепа на държавите-членки или кандидатите на страните, за да им помогне да се справят с последиците от големи природни бедствия – наводнения, горски пожари, земетресения, бури или суши", обясни вътрешният министър.
По време на срещата е била обсъдена и координацията между "Пътна полиция“ и АПИ да въведе временна организация за движението заради ремонтите по магистралите и облекчаване на трафика в сключените участъци.
