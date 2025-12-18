Община Царево е обявила обществена поръчка за избор на изпълнител, който да възстанови щетите след тежките наводнения от 3 октомври, показа проверка наСтойността ѝ е 566 хил. лв. без ДДС, а като място на изпълнение е посочено Община Царево.В документацията е подчертано, че всички строително-монтажни дейности трябва да бъдат извършени за максимум 120 дни.Ремонтните дейности са разделени в три категории - улици, тротоари и крайбрежната пешеходна алея.По отношение на тротоарите ще бъдат премахнати близо 1000 м2 от съществуващите тротоари. Ще бъдат поставени нови бетонови бордюри, ще бъдат положени нови павета и тротоарни плочи.От улиците ще бъде премахнат повреденият асфалт. За възстановяването на трасетата е предвидена доставка на 2x43 тона неплътен и плътен асфалтобетон. Ще бъде поставен и 465-метров отводнителен канал. Ще бъдат отпушени съществуващи канализационни шахти, а също така ще бъдат монтирани 11 нови решетки.За възстановяването на крайбрежната пешеходна алея ще се използват 65 тона трошен камък и 55 м3 бетон.