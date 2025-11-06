Делян Пеевски.
"Никой никъде не е подавал нищо", допълни Пеевски. Изказването му идва, след като вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че е преговарял с външния министър и с Дейвид Камерън за свалянето на санкциите по "Магнитски".
От Британското посолство отговориха на Борисов вчера, че никой санкциониран не ги е молил да бъде изключен.
По-рано през деня Борисов каза: Санкциите "Магнитски“ могат да отпаднат, ако човекът се е поправил. За разлика от другите - аз никога не лъжа, ако не искам да кажа нещо - не го казвам. Вчера много точно казах, че аз лично съм разговарял за свалянето на санкциите", каза той.
Относно бюджета
"Подкрепям го. Всичко, което съм поискал за хората, е там. Исках да се запазят заплатите на полицаи, военни, на всички, които увеличихме - всичко е запазено. Капиталовата програма за общините през ББР. Аз казах, че това правителство ще го подкрепям заради хората. Всичко е вътре и се случва", подчерта Пеевски.
Делян Пеевски: Обжалвам санкциите "Магнитски", с тях ще паднат и английските
© Булфото (архив)
