Екипи на АПИ, ВиК и ДНСК имат срок до вторник да направят проверки по инфраструктурата и строителството в наводнените райони

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов разпореди поредица от проверки във връзка с кризисните ситуации в някои райони на страната, предизвикани от обилните валежи.



Екипи на АПИ и ВиК ще огледат засегнатата публична инфраструктура, а представители на ДНСК – дали са спазени нормите на строителство в засегнатите райони. Крайният срок на проверките и предоставянето на информация е вторник, 7-ми октомври.