Експерт предупреди за еврото: Да се внимава с измами при обмен на пари и грешки при връщане на ресто
Автор: ИА Фокус 12:09Коментари (0)162
©
Етикетите в магазините задължително вече показват две цени – в левове и в евро. Освен контрол върху цените, новите правила предвиждат и обекти с намаления за хора, както и допълнителни изисквания за търговци и потребители.

Пред БНТ Богомил Николов от Асоциация "Активни потребители" заяви, че в първите дни на въвеждането е имало повече сигнали за подвеждане, но сега те намаляват. Той поясни, че на етикетите водещата цена трябва да е в левове, следвана от тази в евро, но се среща и обратното изписване. От Министерството на финансите са изработени насоки, които препоръчват съответното изписване, но е възможно да виждаме обърнатото изписване.

“Важно е потребителят да знае, че по-голямата стойност е левовата, по-ниската е тази в евро и служи за свикване. Още една хипотеза - когато имаме намаления. Законът изисква от търговците да показват две цени само по отношение на крайната, актуалната цена, не и относно старата цена, която се показва само в левове."

Експертът предупреди, че най-големите рискове ще бъдат извън магазините – например, непознати да предлагат обмен на левове срещу евро на улицата, често с фалшиви банкноти:

"Най-добре е от 1 януари хората да започнат да плащат в евро. Така ще избегнат грешки при връщането на ресто."

В магазините, според него, евентуалните измами ще са свързани най-вече с грешни калкулации при връщане на пари. Николов смята, че шоково поскъпване не се очаква:

"Основният фактор за повишение на цените е несигурността. Надявам се, че с въвеждането на новите правила напрежението при търговците ще намалее."

Богомил Николов коментира и казуса с момчето в инвалидна количка, което е било свалено от полет на нискотарифна авиокомпания на столичното летище.

"Проблемът не е в момчето, а в батерията на количката. Някои от тези батерии могат да се запалят във въздуха. Нужно е да има ясен списък с разрешени и забранени батерии, достъпен на сайтовете на авиокомпаниите и летищата", обясни той.

Николов допълни, че в конкретния случай пилотът е могъл да се презастрахова, но липсата на информация създава риск от подобни ситуации и в бъдеще.



