Съдът в София реши за тримата, които пласираха фалшиво евро
Автор: Петър Дучев 16:07Коментари (0)97
Мерки за неотклонение "задържане под стража" наложи Софийският градски съд на лицата Евгени Д., Даниел Д. и Християн Г.

Тримата са обвинени за пускане в обращение на подправени парични знаци - банкноти евро.

Според магистратите са налице законовите основания за налагане на най-тежката мярка на всяко от лицата.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативна инстанция.



