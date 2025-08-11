ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Производителите увеличават изкуствено цените заради засилените проверки
От Икономическия и социален съвет предупредиха, че водената по-ристриктивна политика спрямо бизнеса, заради въвеждането на еврото, може да има неочаквани последици за потребителите.
Лидия Шулева, икономист и член на Икономически и социалния съвет: "Това което се заговори, че ще се регулират цените и ще бъдат замразени и така нататък доведе до това, че редица производители предварително вдигнаха цените, опасявайки се, че след това няма да могат. Когато държавата започва да се намесва в свободния пазар, резултатите в повечето случаи са отрицателни."
Според експертите, ако не бъдат взети мерки от управляващите, ще бъде засегнат изрядният бизнес, а не истинските нарушители на закона, предава БНТ.
Лидия Шулева, икономист и член на Икономически и социален съвет: "Всяка държава, която се присъединява към еврозоната, има една година. Поради факта, че ние трябваше да имаме допълнителен доклад, времето за въвеждане на еврото е по-малко от половин година. Желанието на държавата да регулира евентуалното повишение на цените доведе до един допълнителен стрес."
Затова и от съвета призовават да бъде намалена пресата върху бизнеса, за да бъдат избегнати негативните последици за потребителите, които в момента са основен източник на растеж на икономиката.
Лидия Шулева, икономист и член на Икономически и социален съвет: "Ръстът на икономиката се дължи на вътрешното потребление, тоест българинът не е спрял да пазарува и да купува, което съответно подкрепя родното производство и БНБ смята, че тази тенденция ще продължи и следващите месеци."
Затова и експертите съветват отново да бъде променен Законът за еврото след ваканцията на депутатите.
Междувременно стана ясно, че цените на стоките и услугите, предлагани от големи международни онлайн компании, ще може да са само в една валута, което ще ги постави в по-изгодна позиция от българските сайтове, сигнализираха от онлайн бранша.
Петър Илиев, ръководител на екипа за работа с клиенти на дигитална агенция: "Има големи пропуски в Закона, които няма да могат да се прилагат за големите онлайн търговци от чужбина. От тази гледна точка такива компании няма да могат да бъдат контролирани и рестриктирани по смисъла на Закона. Това ще им даде предимство спрямо българските търговци."
От Комисията за защита на потребителите обясниха, че действително ще бъде така
"Българските закони действат единствено на територията на Република България и ако даден търговец няма регистрация в страната ни, то няма как да бъде принуден да спазва изискванията на Закона за въвеждането на еврото в България за двойното обозначаване на цените."
От комисията отрекоха и информацията, според която има проблем с онлайн обозначаването на цените в лева и евро в рекламите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1173
|предишна страница [ 1/196 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
След гонка в района на столичното летище: Задържаха мъж, открадна...
14:16 / 11.08.2025
Мъжът, който се опита да открадне от жена 100 000 лв., загази
13:26 / 11.08.2025
Пазарът на храни на едро е стабилен, няма сериозни ценови скокове...
12:35 / 11.08.2025
Има пострадал в катастрофата на АМ "Тракия"
11:56 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собствен...
11:32 / 11.08.2025
Голяма наша банка удължава безтаксовия период за вноски в брой ле...
11:39 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Нос "Червенка" в община Созопол е имот с отпаднала необходимост
19:39 / 09.08.2025
Денис Ризов се завръща, празнува голямо събитие
11:36 / 09.08.2025
МВР - Бургас издирва агресивна жена, ако я видите, звъннете на 112
15:47 / 09.08.2025
Ръст на случаите на салмонела и чревните инфекции по Черноморието
09:26 / 09.08.2025
Ад в Сунгурларе, огънят изпепелява всичко, десетки са евакуираните
13:59 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета