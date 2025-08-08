Новини
Как ще изглеждат доходите ни в евро
20:52
©
По данни на "Евростат" към юли 2025 година минималната месечна заплата в Европейския съюз преди необходимите удръжки варира от 500 до около 2 700 евро.

България е с най-ниското минимално възнаграждение – 551 евро. За сравнение – в Румъния минималната работна заплата е 797, а в Гърция – 1 027 евро.

Пет страни в ЕС – Италия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия – изобщо нямат национална минимална заплата, а най-високо е минималното възнаграждение в Люксембург – 2 704 евро.

По отношение на индекса за покупателната способност, въпреки най-ниската минимална заплата, България се нарежда на 23-то място в съюза по този показател, предава NOVA.



