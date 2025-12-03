Румен Радев, предаде репортер на "Фокус".
"За“ гласуваха 82, "против“ – 131, "въздържали се“ – 4.
От "Възраждане“ поискаха прегласуване, при което резултатите отново бяха сходни – 82 "за“, 135 "против“ и 3-ма "въздържали се“.
"Парламентът за пореден път бе скъсан на изпита по демокрация",
каза след гласуването председателят на "Възраждане“ Костадин Костадинов.
Първа точка в днешната проектопрограма беше предложението на президента Румен Радев, внесено на 12 май. Въпросът на референдума гласи:
"Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута ‘евро’ през 2026 г.?“
Припомняме, че Радев поиска провеждане на национален референдум за еврото, но тогавашната председателка на Народното събрание Наталия Киселова отхвърли искането и не го допусна до гласуване в пленарна зала. Това действие Конституционният съд определи като противоконституционно.
На 28 ноември сегашният председател на НС Рая Назарян разпредели предложението за разглеждане в няколко парламентарни комисии.
Няма да се провежда национален референдум за еврото, реши НС
©
Още по темата
/
Явор Божанков за Радев: Какъв русофил трябва да си, колко голям популист, какъв човек, за да направиш това?
19.11
Росен Плевнелиев: Президентът Радев ще иска да вземе властта в периода на нестабилност след приемането на еврото
28.06
Нидал Алгафари към президента Радев: Безсмислените туристически пътувания до Япония, Казахстан, Узбекистан и други, на гърба на социално слабите, е разхищение
16.06
Радан Кънев: Позицията на президента за еврозоната е крайна форма на политическа безотговорност
16.06
ГЕРБ-СДС: Крайно време е президентът да се обяви за лидер на партия "Боташ" и да стартира проекта си
11.06
Румен Радев за CNN: Може би съм старомоден, но силно вярвам в демокрацията с предложението си за референдум за въвеждането на еврото в България
11.06
Още от категорията
/
Костадинов: Ще искаме Радев да свика консултативен съвет по национална сигурност заради бюджета и еврозоната
12:09
Бойко Рашков: Шикалкавенето на Борисов ще намери достоен отговор от всички честни хора в страната
11:03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина Искра Димитрова
09:52
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.