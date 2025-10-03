ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обявиха бедствено положение в Царево, затвориха училища и градини!
В тази връзка, след заседание на Общински кризисен щаб, се обявява бедствено положение на територията на община Царево!
Днес, 03.10.2025 г. се обявява за неучебен ден за училищата и детските градини!
Социалния патронаж и детска млечна кухня няма да работят през днешния ден и няма да се извършват доставки на храна.
Пътят Царево - Изгрев - Малко Търново е затворен за движение. Затворен за движение е и моста при плаж Нестинарка.
Затворен за движение е и пътя от гр. Царево през к-г Арапя и Оазис до Лозенец.
Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони. Призоваваме гражданите да не излизат и да не предприемат пътувания.
