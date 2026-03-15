Медиите в страната съобщават, че 10-а Камара на наказателния съд на Кордоба е обявил за виновни 11 от 12 обвиняеми след признанията на единадесет от тях, които са се съгласили и да платят обезщетение на ищците.
Наложените присъди варират от 3 до 9 години. Те са признати за виновини в участието в международна финансова пирамида, която според разследванията е имала инвеститори по целия свят, които са дали на ''организацията'' над 4,5 млрд. долара.
45-годишната Игнатова, която е германско-българска гражданка, е заподозряна, че е измислила Onecoin и е създала измамна пирамидална схема за разпространението й. Тя е в списъка на ФБР за 10-те най-издирвани престъпници в света и в списъка на Европол.
Тя е обвинена за една от най-крупните измами на планетата. От 2017 година е в неизвестност. Активите ѝ в Европа и Арабските емирства са замразени. Една транзакция от месец август 2024 година в Дубай на стойност от 50 милиона долара отвори кутията на Пандора. Според разследващите е напълно възможно Ружа Игнатова да е жива, а не мъртва, както твърдят някои медии.
Осъдиха аржентинското звено от схемата One Coin на Ружа Игнатова
