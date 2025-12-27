Даниил ще възглави светата Литургия по повод храмовия празник на българската църква "Св. Стефан“ на Златния рог, известна още като "Желязната църква“.
По покана на Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей и по решение на Св. Синод на БПЦ – БП Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил е на своето първо мирно посещение в Турция.
По покана на Българската православна църковна общност в Турция вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на храмовия празник на Българската църква "Св. Стефан" в Истанбул.
Патриарх Даниил ще възглави светата Литургия в българската църква "Св. Стефан" в Истанбул
©
Още по темата
/
Тервел Пулев в деня на бащата: Търсим място, където да има пространство децата да са заедно, братовчедите да се видят, а ние да поговорим спокойно
26.12
Патриарх Даниил: Във времена като сегашните Православната църква е длъжна още по-високо да издигне своя глас
26.12
Заседяването около масата по празниците вдига холестерола – риск и за хората с нормални стойности
26.12
Още от категорията
/
Зимната обстановка: Опасност от "черен лед" на прохода "Шипка". "Петрохан" е изчистен до асфалт
26.12
Патриарх Даниил: Това е ден, в който ние особено щедро отваряме нашите сърца за нуждите и болката на другите
24.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Пазете се от измами в първите дни от въвеждане на еврото
23:11 / 26.12.2025
Финансист за еврото: Няма място за притеснение, защото до момента...
22:04 / 26.12.2025
Интензивен трафик на "Капитан Андреево" и "Калотина"
22:04 / 26.12.2025
Катастрофа с жертва затвори пътя Габрово - Севлиево
22:03 / 26.12.2025
Експерти прогнозираха колко ще стигне биткойнът през следващата г...
14:49 / 26.12.2025
Позволено, но с разрешение на търговеца: През януари ще можем да ...
14:24 / 26.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.