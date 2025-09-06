ЗАРЕЖДАНЕ...
|Премиерът Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор
Той отправи своя поздрав към българския народ по повод 40-тата годишнина от Съединението на България. Прочетете посланието, което беше публикувано от името на министър-председателя на страницата на Министерски съвет:
Поздравявам Ви по случай 140-тата годишнина от Съединението на България. Тази страница от българската история носи мощен родолюбив заряд и остава непреходен пример за силна народна воля и държавническа мъдрост.
Днес почитаме делото на нашите герои и революционери, чието чувство за справедливост и за национална принадлежност им даде куража, силите и смелостта да поставят интересите на България над всичко.
Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор, който носи благополучие на страната ни и на всички нас. Винаги когато сме заедно и обединяваме усилия с чувство на отговорност за нашето общо бъдеще, пред нас се разкрива онзи хоризонт, който неотклоннo чертае просперитета на България занапред.
Честит празник!
