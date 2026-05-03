Избирателите поискаха промяна и стабилност и аз смятам, че тази стабилност може да бъде постигната. Гаранция за това е фигурата на Румен Радев. След честата смяна на правителства е крайно време процесите да се успокоят и управлението на страната да се стабилизира. Това заяви в предаването "Метроном" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева председателят на 39-ото Народно събрание и бивш служебен премиер проф. Огнян Герджиков.

По думите му резултатите от парламентарните избори и мнозинството на "Прогресивна България" създават предпоставки за постигане на необходимата стабилност.

"Няма друга държава, която толкова често да променя законите си. Ние сме своеобразни световни шампиони в това отношение, тъй като законодателството у нас често се създава прибързано. В развитите европейски държави законите се подготвят дълго и внимателно. У нас нерядко идеята за закон възниква днес, след няколко дни вече има законопроект, а скоро след това той се приема. И не след дълго започват изменения. Законодателството не бива да се прави по този начин. Законите изискват време, експертиза и задълбочен анализ", обясни той.

По думите на проф. Герджиков "домовата книга" е била неудачно решение и е положително, че се обсъжда нейното премахване.

"Това е показателен пример за прибързани и не добре обмислени промени, при това в основния закон - Конституцията, която по своята същност трябва да осигурява стабилност. Не може Конституцията да се променя постоянно в различни посоки", каза още той.

