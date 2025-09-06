Слави Трифонов: Тогавашните българи са показали как се прави

© Уважаеми българи, честит празник! Тогавашните българи са показали как се прави. Така започва поздрава на лидера на ИТН Слави Трифонов.



"И не забравяйте, че ние носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, които са поставили България над всичко! Сигурен съм – всъщност абсолютно убеден съм – че и ние можем като тях!", пише той.



"Още веднъж – честит празник на вас, на вашите семейства и на всички, на които държите и които обичате!", приключва публикацията си Трифонов.