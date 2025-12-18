Специални карти ще помагат да се предотврати сценарият "Елените"
Те съчетават данни от кадастрални регистри, сателитни снимки и специализирани тематични карти, представени в подходящ мащаб. Чрез този подход се цели по-прецизно онагледяване и по-задълбочен анализ на терените, изложени на риск от заливане, посочват от ведомството.
Първоначално задачата беше изпълнена приоритетно от Басейнова дирекция "Черноморски район“ във Варна. Работата стартира в началото на октомври, непосредствено след тежките наводнения по крайбрежието. Там беше тестван пилотен модел за обединяване на пространствени данни, който впоследствие беше внедрен и в останалите басейнови райони в страната, уточняват от МОСВ.
Инициативата е част от дългосрочната политика на министерството за подобряване на управлението на водните ресурси и за укрепване на превантивните механизми и готовността при наводнения. Изготвените карти, заедно с детайлен аналитичен доклад от извършените проверки, ще бъдат предоставени на отговорните институции – областните управи, общинските администрации, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).
Чрез интегрирането на тези данни се създава основа за по-ефективни действия по превенция и контрол в застрашените зони. Местните и регионалните власти ще разполагат с актуална информация, която ще се използва при издаване на разрешителни за строеж и при планиране на инфраструктурни обекти, като се отчитат обозначените рискови територии. Предстои финализиране на обработката на данните и осигуряване на публичен достъп до комбинираните карти, допълват от екоминистерството.
След октомврийските наводнения по Черноморието беше извършена цялостна проверка на водните обекти в района. Инспектирани са над 20 водни обекта, включващи общо 52 речни участъка – 16 в Северното и 36 в Южното Черноморие, съобщи министър Генов през ноември. Анализът сочи, че при 27% от проверените участъци са установени нарушения, при 38% изискванията са спазени, а за останалите са необходими допълнителни дейности по почистване и мониторинг.
