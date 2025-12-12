След серия успешни разговори и срещи с български производители и преработватели, държавното дружество "Магазин за хората“ съобщава, че вече са подписани първите договори за доставка на продукция с над десет малки, средни и големи предприятия, което представлява ключова стъпка към формиране на стабилен асортимент с добро качество и атрактивни ценови предложения, съобразени с очакванията на клиентите.Новината идва няколко дни след като стана ясно, че от този месец ще започнат да се предлагат продукти на щандове в 70 стационарни и един мобилен обект на КООП в Пловдивска област.В продуктовото портфолио на дружеството вече присъстват добре познати и предпочитани брандове и артикули като лютеница, олио, консерви, варива, газирани напитки, захар, брашно, кори, колбаси, млечни продукти, хляб, банички и бутер тесто.Първите доставки към партньорските магазини вече са в ход, като пълният асортимент се очаква да бъде наличен от 15 декември, което ще позволи на клиентите да се възползват от широка гама продукти в основните ценови категории и в най-търсените сегменти на потребителската кошница.Паралелно с текущите доставки продължават активните разговори с нови потенциални партньори с цел гарантиране на широк и устойчив избор от ключови стоки на справедливи цени, съобразени с ежедневните нужди на домакинствата.През 2026 година се очаква броят на артикулите, доставяни от "Магазин за хората“ до партньорските обекти, да достигне между осемдесет и сто, което ще разшири значително възможностите за закупуване на достъпни и качествени български продукти, особено в малките населени места, където подобна подкрепа е от ключово значение.В настоящия момент в продуктовото портфолио на "Магазин за хората“ вече присъстват добре познати и предпочитани брандове, сред които:Първомайска лютеницаОлио "Клас“Консерви "Зимнина“ и The ChefsВарива Natura BudgetГазирани напитки "Аспазия“"Сладея“ – българска захар от Горна ОряховицаБрашно тип 500 "Вкусно“Тракийски кориКолбаси "Фермата“, "Войводите“, "Народен“Млечни продукти "Наборъ“Хляб "Заря“Банички и бутер тесто от "БЕЛЛА“