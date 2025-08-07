Трик със 100 лева може да превърне магазините и аптеките в безплатни чейндж бюра

© Минимално увеличение на цените на лекарствата се очаква заради разходите на аптеките, свързани с въвеждането на еврото. Това прогнозира Пенка Минева, член на Инициативния комитет от магистър-фармацевтите, в подкаста на БНТ "Къде живеем" с Камен Коларов. Тя предположи, че увеличение може и да няма, ако "бизнесът е достатъчно устойчив и има още малко средства извън ежедневните, и може да ги използва".



От 8 август 2024 г. в аптеките, както и във всички търговски обекти, трябва да се посочват цени в лева и евро. Въпреки гратисния период до 8 октомври, подготовката се оказва особено тежка за аптечния сектор. Минева обясни, че аптеките се третират като търговци на дребно, но при тях има някои съществени специфики.



"Какво е специфично за аптеките при етикетирането? Много често слушам: 'Ама то не важи само за аптеките, то важи за всички търговци'. Така е, но по нашия закон за лекарствата ние трябва да имаме цена на всяка опаковка, която е лекарствен продукт. Ако в една голяма хранителна верига можете да видите цена на кутията с вафли, при нас всяка една опаковка — всяка една отделна кутийка — трябва да има цена. Освен това законодателят е записал, че цената трябва да бъде поставена на обозначеното за това място. Такова място често няма, и ние, поставяйки двете етикетчета, вече нарушаваме опаковката и информацията, която тя дава на пациента. Така че тези дребни детайли предизвикаха доста смущение и трудности, наред с тези, които изпитват и другите търговци на дребно", обясни фармацевтът.



Леко увеличение на цените на лекарствата



Според собственицитете на семейни аптеки, разходите за адаптиране са значителни – нов софтуер, принтери, модули и поддръжка.



"Само за един компютър преинсталацията на софтуера струва 740 лв., принтерът – 450 лв., модулът – 200 лв. плюс такси за поддръжка. Над 1300 лв. без консумативите", изчислява Пенка Минева.



Тези разходи ще бъдат усетени и от пациентите, смята тя, и прогнозира леко увеличаване на цените на лекарствата и хранителните добавки. Но подчерта, че това няма да е над определените пределни цени, защото санкциите са сериозни.



Една от сериозните тревогина собствениците на семейни аптеки е свързана с изискването за връщане на ресто в евро през януари 2026 г.



"Когато влезе клиент със 100 лв. в аптеката и си поиска да си купи една маска – да кажем, януари месец ще е месец със вирусни заболявания – иска да си купи една маска за 30 стотинки, аз рестото от 99 лв. и 70 стотинки трябва да го върна в евро. Тоест всеки, който поиска 100-те лева, които има вкъщи, да си ги смени в евро, може да използва този трик", предупреди Минева за опасността аптеките да се превърнат в "безплатни обменни бюра".



В отговор на това Инициативният комитет подготвя информационна кампания за промотиране на електронните разплащания като по-удобни и по-сигурни. Акцията ще бъде реализирана чрез социалните мрежи – Facebook, Instagram, TikTok – и чрез лична комуникация при посещения в аптеката. Кампанията е с пряка насоченост към възрастните хора, които се чувстват несигурни да използват карта.



"Повечето такива пациенти са хронично болни и посещават аптеката веднъж в месеца задължително, защото рецептите им са изписани месец за месец и се изпълняват месец за месец. Така че декември месец това ще ни е задачата – да ги накараме да разберат, че най-лесният начин през януари да се разплащат, без да имат съмнения и без ние да усещаме затруднения, е да използват картата", обясни Минева.