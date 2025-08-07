Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Трик със 100 лева може да превърне магазините и аптеките в безплатни чейндж бюра
Автор: Екип Burgas24.bg 20:11Коментари (0)151
©
Минимално увеличение на цените на лекарствата се очаква заради разходите на аптеките, свързани с въвеждането на еврото. Това прогнозира Пенка Минева, член на Инициативния комитет от магистър-фармацевтите, в подкаста на БНТ "Къде живеем" с Камен Коларов. Тя предположи, че увеличение може и да няма, ако "бизнесът е достатъчно устойчив и има още малко средства извън ежедневните, и може да ги използва".

От 8 август 2024 г. в аптеките, както и във всички търговски обекти, трябва да се посочват цени в лева и евро. Въпреки гратисния период до 8 октомври, подготовката се оказва особено тежка за аптечния сектор. Минева обясни, че аптеките се третират като търговци на дребно, но при тях има някои съществени специфики.

"Какво е специфично за аптеките при етикетирането? Много често слушам: 'Ама то не важи само за аптеките, то важи за всички търговци'. Така е, но по нашия закон за лекарствата ние трябва да имаме цена на всяка опаковка, която е лекарствен продукт. Ако в една голяма хранителна верига можете да видите цена на кутията с вафли, при нас всяка една опаковка — всяка една отделна кутийка — трябва да има цена. Освен това законодателят е записал, че цената трябва да бъде поставена на обозначеното за това място. Такова място често няма, и ние, поставяйки двете етикетчета, вече нарушаваме опаковката и информацията, която тя дава на пациента. Така че тези дребни детайли предизвикаха доста смущение и трудности, наред с тези, които изпитват и другите търговци на дребно", обясни фармацевтът.

Леко увеличение на цените на лекарствата

Според собственицитете на семейни аптеки, разходите за адаптиране са значителни – нов софтуер, принтери, модули и поддръжка.

"Само за един компютър преинсталацията на софтуера струва 740 лв., принтерът – 450 лв., модулът – 200 лв. плюс такси за поддръжка. Над 1300 лв. без консумативите", изчислява Пенка Минева.

Тези разходи ще бъдат усетени и от пациентите, смята тя, и прогнозира леко увеличаване на цените на лекарствата и хранителните добавки. Но подчерта, че това няма да е над определените пределни цени, защото санкциите са сериозни.

Една от сериозните тревогина собствениците на семейни аптеки е свързана с изискването за връщане на ресто в евро през януари 2026 г.

"Когато влезе клиент със 100 лв. в аптеката и си поиска да си купи една маска – да кажем, януари месец ще е месец със вирусни заболявания – иска да си купи една маска за 30 стотинки, аз рестото от 99 лв. и 70 стотинки трябва да го върна в евро. Тоест всеки, който поиска 100-те лева, които има вкъщи, да си ги смени в евро, може да използва този трик", предупреди Минева за опасността аптеките да се превърнат в "безплатни обменни бюра".

В отговор на това Инициативният комитет подготвя информационна кампания за промотиране на електронните разплащания като по-удобни и по-сигурни. Акцията ще бъде реализирана чрез социалните мрежи – Facebook, Instagram, TikTok – и чрез лична комуникация при посещения в аптеката. Кампанията е с пряка насоченост към възрастните хора, които се чувстват несигурни да използват карта.

"Повечето такива пациенти са хронично болни и посещават аптеката веднъж в месеца задължително, защото рецептите им са изписани месец за месец и се изпълняват месец за месец. Така че декември месец това ще ни е задачата – да ги накараме да разберат, че най-лесният начин през януари да се разплащат, без да имат съмнения и без ние да усещаме затруднения, е да използват картата", обясни Минева.



Още по темата: общо новини по темата: 1158
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
предишна страница [ 1/193 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Как се унищожават контрабандните цигари и заловените наркотици?
20:12 / 07.08.2025
Георги на излизане от ареста: Искам да си видя детето, нищо друго...
19:10 / 07.08.2025
КРС с важен апел към местната власт във връзка с пожарите в стран...
17:35 / 07.08.2025
Българските проститутки вече таксуват в евро
16:43 / 07.08.2025
Прокуратурата се зае с убийството на кап. Марин Маринов
16:45 / 07.08.2025
Джартов: Пожарът в Харманли е унищожил близо 30 000 декара площ
16:10 / 07.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
България в еврозоната
Зверство срещу 18-годишно момиче
Войната в Украйна
Пожари 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: