Бургас почете паметта на двамата доблестни полицаи - Йордан Илиев (43 г.) и Атанас Градев (31 г.), които загинаха при изпълнение на служебните си задължения на 25 август 2022 г. в района на кръговото на "Трапезица", предаде репортер на Burgas24.bg.



Двамата смели мъже загубиха живота си, след като бяха блъснати от автобус, превозващ 47 нелегални мигранти.



Сега на мястото на трагедията, в памет на двамата служители на реда, има издигнат паметник, където всяка година се отдава заслуженото на тяхната саможертва.



За събитието пристигна зам.-министърът Тони Тодоров, както и силовият министър от времето на инцидента Иван Демерджиев. На място бяха още кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, директорът на ОДМВР - Бургас старши комисар Владимир Маринов, колеги и близки на Йордан Илиев и Атанас Градев.



В началото бе обслужена панахида, след което присъстващите имаха възможност да поднесат цветя и венци в знак на признателност към делото на двамата загинали служители на МВР.



Преди това до сградата на ОДМВР-Бургас бе открит Републикански турнир по полицейска стрелба с пистолет. В него ще участват служители на МВР и държавни служители от други ведомства. Състезанието е посветено на подвига на Илиев и Градев.