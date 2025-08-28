Новини
Бургас сведе глава пред двамата достойни полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев
Автор: Николай Парашкевов 12:44
© Burgas24.bg
виж галерията
Бургас почете паметта на двамата доблестни полицаи - Йордан Илиев (43 г.) и Атанас Градев (31 г.), които загинаха при изпълнение на служебните си задължения на 25 август 2022 г. в района на кръговото на "Трапезица", предаде репортер на Burgas24.bg.

Двамата смели мъже загубиха живота си, след като бяха блъснати от автобус, превозващ 47 нелегални мигранти.

Сега на мястото на трагедията, в памет на двамата служители на реда, има издигнат паметник, където всяка година се отдава заслуженото на тяхната саможертва.

За събитието пристигна зам.-министърът Тони Тодоров, както и силовият министър от времето на инцидента Иван Демерджиев. На място бяха още кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, директорът на ОДМВР - Бургас старши комисар Владимир Маринов, колеги и близки на Йордан Илиев и Атанас Градев.

В началото бе обслужена панахида, след което присъстващите имаха възможност да поднесат цветя и венци в знак на признателност към делото на двамата загинали служители на МВР.

Преди това до сградата на ОДМВР-Бургас бе открит Републикански турнир по полицейска стрелба с пистолет. В него ще участват служители на МВР и държавни служители от други ведомства. Състезанието е посветено на подвига на Илиев и Градев.



