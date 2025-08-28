ЗАРЕЖДАНЕ...
|Областният управител на Бургас: Двама герои загубиха живота си, за да спим спокойно
За събитието пристигна зам.-министърът Тони Тодоров, както и силовият министър от времето на инцидента Иван Демерджиев. На място бяха още кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, директорът на ОДМВР - Бургас старши комисар Владимир Маринов, колеги и близки на Йордан Илиев и Атанас Градев.
"Изминаха три години от една ранна сутрин, която ни накара да се замислим. Двама герои, облекли униформата, носещи я с чест, спазвайки законите на България, грижещи се за благоденствието на нашата област, загубиха живота си, за да може ние да спим спокойно. Нека бъдем по-добри. Нека се обърнем към хората в униформи с уважение, защото те са ги сложили, за да служат на нас, на обществото. В този ден си спомняме за двамата герои, дали своите животи за спазването на законите на България. Поклон пред тях", заяви в слоето слово към присъстващите Владимир Крумов.
