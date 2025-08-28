Новини
Областният управител на Бургас: Двама герои загубиха живота си, за да спим спокойно
Автор: Николай Парашкевов 12:52Коментари (0)257
Бургас почете паметта на двамата смели полицаи - Йордан Илиев (43 г.) и Атанас Градев (31 г.), които загинаха при изпълнение на служебните си задължения на 25 август 2022 г. в района на кръговото на "Трапезица", предаде репортер на Burgas24.bg.

За събитието пристигна зам.-министърът Тони Тодоров, както и силовият министър от времето на инцидента Иван Демерджиев. На място бяха още кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, директорът на ОДМВР - Бургас старши комисар Владимир Маринов, колеги и близки на Йордан Илиев и Атанас Градев.

"Изминаха три години от една ранна сутрин, която ни накара да се замислим. Двама герои, облекли униформата, носещи я с чест, спазвайки законите на България, грижещи се за благоденствието на нашата област, загубиха живота си, за да може ние да спим спокойно. Нека бъдем по-добри. Нека се обърнем към хората в униформи с уважение, защото те са ги сложили, за да служат на нас, на обществото. В този ден си спомняме за двамата герои, дали своите животи за спазването на законите на България. Поклон пред тях", заяви в слоето слово към присъстващите Владимир Крумов.




Още по темата: общо новини по темата: 90
28.08.2025 Бургас сведе глава пред двамата достойни полицаи Атанас Градев и Йордан
Илиев
28.02.2025 20 години затвор за Омар, отнел живота на двамата бургаски полицаи на "Трапезица"
27.02.2025 Утре съдът решава съдбата на Омар, който помете с автобус бургаските полицаи на "Трапезица"
27.02.2025 Финал да делото срещу Омар – шофьорът на автобуса, помел бургаските полицаи на "Трапезица"
03.02.2025 Липсват последните секунди от видеорегистратора в колата на пометените от автобус бургаски полицаи
12.11.2024 Сириецът Омар, прегазил полицаите в Бургас, е бил пълнолетен в деня на инцидента
предишна страница [ 1/15 ] следващата страница






