Бургас почете паметта на двамата смели полицаи - Йордан Илиев (43 г.) и Атанас Градев (31 г.), които загинаха при изпълнение на служебните си задължения на 25 август 2022 г. в района на кръговото на "Трапезица", предаде репортер на Burgas24.bg.



За събитието пристигна зам.-министърът Тони Тодоров, както и силовият министър от времето на инцидента Иван Демерджиев. На място бяха още кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, директорът на ОДМВР - Бургас старши комисар Владимир Маринов, колеги и близки на Йордан Илиев и Атанас Градев.



"Изминаха три години от една ранна сутрин, която ни накара да се замислим. Двама герои, облекли униформата, носещи я с чест, спазвайки законите на България, грижещи се за благоденствието на нашата област, загубиха живота си, за да може ние да спим спокойно. Нека бъдем по-добри. Нека се обърнем към хората в униформи с уважение, защото те са ги сложили, за да служат на нас, на обществото. В този ден си спомняме за двамата герои, дали своите животи за спазването на законите на България. Поклон пред тях", заяви в слоето слово към присъстващите Владимир Крумов.



