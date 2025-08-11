ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бургаският храм "Св. Богородица" e обновен, ще посрещне миряните в неделя
След основен ремонт, който включваше монтиране на подово отопление и подмяна на старите мраморни плочи, църквата отново отваря врати за миряните в навечерието на храмовия празник.
Архиерейската света литургия ще започне в 09.00 часа на 10-ти август, неделя.
