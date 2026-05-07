Бургас се превръща в сцена на емоции, изкуство и спорт по време на престижното колоездачно събитие Giro d'Italia, а градът предлага десетки цветни и запомнящи се места за снимки. Ако искате да уловите атмосферата на събитието и да си тръгнете с кадри, които разказват история, това са 10-те топ локации за селфи и фото спомени в Бургас:

Уникалната инсталация със 109 фламинги, колкото са изданията на легендарното Giro. Пластиките ще бъдат разположени в пространството край пътното разклонение от квартвал Сарафово към центъра на Бургас, където ще премине и част от трасето на колоездачното състезание. Вероятно ще са по-подходящи за снимка, отколкото за селфи, важно е да откраднете спомена.

Цветната спирала, посветена на кандидатурата на Бургас за европейска столица на културата, част от традиционната изложба "Флора“. Тук има и други интересни места, чрез които да съхраните емоцията, кото ще ви предложи нашия град в началото на май. Например, инсталацията "Вело Флора“, която посреща посетителите на цветното ни изложение на главната алея.

"Движение в цвят“ – арт маршрут, изграден от макети на колела в цвят маджента, който отвежда гостите на града ни до Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски“. Създадена е от екипа на БХГ "Петко Задгорски“ и възпитаници на НУМСИ "Проф.Панчо Владигеров“.

Специалните рамки, в които всеки може да позира с красивата купа на Giro, може да ги откриете на различни места в града, например непосредствено до Часовника.

Пясъчната скулптура, създадена от невероятните артисти Пол и Реми, които на всеки празник показват, че вече са артисти по душа. А последното им творение ще откриете на плажа.

Таблата, на които всеки може да напише послание или да създаде своя визия за преживяванията в Бургас – може да ги намерите до Културен център "Морско казино“, Часовника и Пантеона.

Сцена "БулевАрт“ в началото на ул. "Богориди“, която неуморните музиканти Дянкови са брандирали сами и със сигурност ще превърнат в едно от най-атрактивните места за гостите на града ни.

Уличката на "Papa Beer“ ("Милин камък“ или просто най-популярната отбивка от "Александровска“) – находчивите съдържатели на култовото заведение създадоха запомнящ се слоган: "Не може да дойдеш в Бургас и да не видиш "Папата“ …

Изложбата "Бургас – вълнуващ и артистичен“ - 20 фотоса на Бургаска фотографска общност, които показват, че бургазлии сме благословени с привлекателно място за култура и спорт през цялата година

Всяко едно място в прекрасния ни град ще ви върне към емоцията, която сте преживели в тази паметна седмица.

Снимайте се и публикувайте, за да превърнем Бургас в разпознаваемо място в Европа и света!