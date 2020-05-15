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|Ãîðåùè íîâèíè îò Áóðãàñ! Äîñåãà íå å èìàëî òàêîâà ëÿòî, ìåðêèòå ùå ñà áåçïðåöåäåíòíè!
"Èìà ÿñíè ïðàâèëà çà èçõðàíâàíåòî íà òóðèñòèòå - ñîöèàëíà äèñòàíöèÿ, ñåðâèðàíåòî äà ñå îñúùåñòâÿâà ñ íåîáõîäèìèòå ïðåäïàçíè ñðåäñòâà.
Àãåíöèÿòà ïî áåçîïàñíîñò íà õðàíèòå èìà êàòåãîðè÷íè èçèñêâàíèÿ è ùå ñëåäè çà òÿõíîòî èçïúëíåíèå. 14-äíåâíàòà êàðàíòèíà îñòàâà â ñèëà çàñåãà. Íî âîäèì ðàçãîâîðè â òàçè íàñîêà. Ðàáîòèì çà ïîåòàïíî îòâàðÿíå íà ãðàíèöèòå.
Íàìàëåíèåòî òðÿáâà äà áúäå íå ïî-ìàëêî îò 50 ïðîöåíòà, âêëþ÷èòåëíî çà áåçïëàòíè ÷àäúðè è øåçëîíãè. Âñè÷êî ùå áúäå êà÷åíî íà ñàéòà íà ìèíèñòåðñòâîòî. Åäèí ÷àäúð ñ äâà øåçëîíãà ùå áúäå ñ ïî-ãîëÿìà êâàäðàòóðà, îòêîëêîòî äîñåãà çàðàäè íîâèòå èçèñêâàíèÿ çà äèñòàíöèÿ.
Â ìîìåíòà íå çíàåì êîëêî ùå ñà çàãóáèòå çà öåëèÿ ñåêòîð. Áîðèì ñå äà èìàìå ëåòåí ñåçîí, äàíî äà ñå ñëó÷è ïîëîæèòåëíèÿò ñöåíàðèé. Íà ïúðâî ìÿñòî çàëàãàìå íà âúòðåøíèÿ òóðèçúì. Íàñúð÷àâàìå òî÷íî òîçè âèä òóðèçúì.
Â äåêëàðàöèÿòà çà ïúòóâàíå íà ñîáñòâåí ðèñê ñìå ïðåäâèäèëè ÷óæäåñòðàííèÿò òóðèñò äà äåêëàðèðà, ÷å íå å áîëåí è àêî ñå ðàçáîëåå ó íàñ îò êîðîíàâèðóñ, ðàçõîäèòå ïî-íàòàòúê ùå ñà çà íåãîâà ñìåòêà è çà ñìåòêà íà íåãîâàòà çäðàâíà çàñòðàõîâêà.
Õîòåëèåðèòå òðÿáâà äà ñèãíàëèçèðàò íà ðàéîííèòå çäðàâíè èíñïåêöèè, àêî âèäÿò, ÷å ìåðêèòå íå ñå ñïàçâàò", îáÿñíè îùå Àíãåëêîâà.
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Áóðãàñêèÿò ñúä îñòàâè êðàäåö íà âåëîñèïåäè â àðåñòà
11:58 / 15.05.2020
Íà 22 ìàé îäîáðÿâàò ïúðâèòå êóëòóðíè ïðîåêòè çà ñúôèíàíñèðàíå îò ...
10:35 / 15.05.2020
Âàíäàëèòå â Áóðãàñ äåéñòâàò! Òîçè ïúò ïîêàçàõà ñïîñîáíîñòèòå ñè â...
10:20 / 15.05.2020
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10:12 / 15.05.2020
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09:05 / 15.05.2020
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15:41 / 14.05.2020
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Âèæ îùå:
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12:05 / 15.05.2020
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