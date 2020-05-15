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Àãåíöèÿòà ïî áåçîïàñíîñò íà õðàíèòå èìà êàòåãîðè÷íè èçèñêâàíèÿ è ùå ñëåäè çà òÿõíîòî èçïúëíåíèå. 14-äíåâíàòà êàðàíòèíà îñòàâà â ñèëà çàñåãà. Íî âîäèì ðàçãîâîðè â òàçè íàñîêà. Ðàáîòèì çà ïîåòàïíî îòâàðÿíå íà ãðàíèöèòå.

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Â ìîìåíòà íå çíàåì êîëêî ùå ñà çàãóáèòå çà öåëèÿ ñåêòîð. Áîðèì ñå äà èìàìå ëåòåí ñåçîí, äàíî äà ñå ñëó÷è ïîëîæèòåëíèÿò ñöåíàðèé. Íà ïúðâî ìÿñòî çàëàãàìå íà âúòðåøíèÿ òóðèçúì. Íàñúð÷àâàìå òî÷íî òîçè âèä òóðèçúì.

Â äåêëàðàöèÿòà çà ïúòóâàíå íà ñîáñòâåí ðèñê ñìå ïðåäâèäèëè ÷óæäåñòðàííèÿò òóðèñò äà äåêëàðèðà, ÷å íå å áîëåí è àêî ñå ðàçáîëåå ó íàñ îò êîðîíàâèðóñ, ðàçõîäèòå ïî-íàòàòúê ùå ñà çà íåãîâà ñìåòêà è çà ñìåòêà íà íåãîâàòà çäðàâíà çàñòðàõîâêà.

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