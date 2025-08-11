ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
Водачът е задържан за срок до 24 часа. Работата и по двата случая продължава от служители на Второ районно управление – Бургас.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Станаха ясни част от участниците на Spice Music Festival 2026
16:32 / 11.08.2025
Сблъсък между пожарен автомобил и кола в Бургас
11:55 / 11.08.2025
Правят аутопсия на кучето, хвърлено в морето, увито с въжета
11:48 / 11.08.2025
Бургаският храм "Св. Богородица" e обновен, ще посрещне миряните ...
09:27 / 11.08.2025
Кметът на Сунгурларе: До 2 ч. снощи бяхме в гората! От 15 години ...
08:22 / 11.08.2025
Рибари предупреждават: Очаква ни двойно поскъпване на рибата, ако...
19:16 / 10.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Нос "Червенка" в община Созопол е имот с отпаднала необходимост
19:39 / 09.08.2025
Денис Ризов се завръща, празнува голямо събитие
11:36 / 09.08.2025
МВР - Бургас издирва агресивна жена, ако я видите, звъннете на 112
15:47 / 09.08.2025
Ръст на случаите на салмонела и чревните инфекции по Черноморието
09:26 / 09.08.2025
Ад в Сунгурларе, огънят изпепелява всичко, десетки са евакуираните
13:59 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета