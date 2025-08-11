Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център

© Burgas24.bg Служители от Второ районно управление - Бургас са разкрили кражбата на парфюми от два търговски обекта, разположени в к-с "Славейков“. По пътя Бургас – Созопол, в близост до бензиностанция "Петрол“, на разклона за Созопол, е спрян лек автомобил "БМВ 535“, управляван от 18-годишен софиянец. При извършеното претърсване на автомобила са намерени и иззети шест маркови парфюма, вероятно откраднати от два магазина в Mall "Галерия“ за времето от 06 до 08 август. От първия магазин са откраднати девет парфюма на обща стойност 2 549 лв., а от втория – пет парфюма на обща стойност 1 634 лв.



Водачът е задържан за срок до 24 часа. Работата и по двата случая продължава от служители на Второ районно управление – Бургас.