Община Бургас да придобие имот от 3199 кв. м. в района на бившия "Колодрум" за построяване на спортна зала. Това предлага председателят на общинския съвет в града Михаил Хаджиянев със свой проект на решение, показа проверка на ФОКУС.От местната власт са извършили кореспонденция с няколко инвеститора като в крайна сметка положителен отговор е получен от "Сариел" АД. До момента фирмата вече е дарила един имот на Община Бургас, с площ от 2911 кв. м. Така общият размер на безвъзмездно прехвърлените имоти възлиза на 6110 кв. м. От компанията имат инвестиционни намерение за построяване на комплекс от жилищни сгради в района на бившия "Колодрум".Предвижда се бъдещата зала да обслужва нуждите на местните спортни клубове, които към момента наброяват 117 и обхващат над 4000 деца и младежи.Проектът включва и изграждане на паркинг, който да облекчи поне частично недостига на паркоместа в района.В предложението се подчертава, че придобиването на имота чрез дарение представлява сериозна финансова полза за общината, тъй като ще осигури стратегически терен за обществена функция без разходи за покупка или отчуждаване. Така бюджетният ресурс може да бъде насочен към проектиране, строителство и оборудване на спортното съоръжение.Също така се предвижда извършване на прединвестиционно проучване чрез допитване до спортните клубове в Бургас, за да се установят реалните потребности от вида, капацитета и функционалните характеристики на залата.Ако Общинският съвет даде съгласие на следващото си заседание в края на месец януари, то администрацията ще стартира процедура по изменение на подробния устройствен план за имота, за да бъде той официално отреден за изграждане на спортна зала с прилежащ паркинг.