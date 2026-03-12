Окръжна прокуратура-Бургас отчете едва 1.38% оправдателни присъди за 2025 година
Данните оповести окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев по време на годишното отчетно събрание на Окръжна прокуратура-Бургас и съставната й Районна прокуратура-Бургас. То бе проведено в присъствието на прокурори от двете институции и следователи от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас.
Официални гости на събитието бяха прокурор Цветомир Йосифов, завеждащ отдел 04 "Международен“ към ВКП, апелативният прокурор на Бургас – Любомир Петров, съдия Даниел Марков – председател на Окръжен съд – Бургас, Любомир Вълков – директор на ТД "НС“ – Бургас, старши комисар Николай Ненков- директор на ОД на МВР – Бургас и Златко Пеев – ръководител на отдел "Разследване“ в ОД на МВР – Бургас.
Прокурор Чинев съобщи, че срочността за произнасяне с прокурорски актове по всички преписки през 2025 година е била отлична, което е трайна тенденция за прокуратурите от окръжния район Бургас. До 1 месец са решени всички 22027, което съставлява 100% от общо решените преписки.
От тези общо решени 22027 преписки, 4519 броя са били решени с възлагане на проверка на друг орган. От тях няма такива, които да са били извън законовия срок от чл.145, ал.2 от ЗСВ.
Прокурор Чинев посочи още, че през 2025 година в законов срок са били приключени всички 6884 досъдебни производства (ДП). През изминалата година, както и през предходните две, няма ДП, приключени извън законовия срок за разследване, което е отличен атестат за прокурорите и вече затвърждаваща се тенденция в тяхната дейност.
По думите на прокурор Чинев адмирации заслужават и системните усилия на прокурорите за решаването на делата в срок. "Следва да бъде отдадено дължимото, специално на прокурорите от Окръжна прокуратура-Бургас, които за период от пет години нямат решено ДП извън сроковете за това“, добави прокурор Чинев.
Той отчете и отлични резултати в наказателно-съдебния надзор на прокуратурата. През изминалата година са били внесени общо 2176 акта в съд, при 1921 за предходната 2024 година, което е увеличение от 13.27 %.
По критерий "Общ брой внесени Обвинителни актове в съда“ Окръжна прокуратура-Бургас е на трето място от всички прокуратури с обща компетентност в страната. По критерий "Общо актове в Съдебна фаза“ през изминалата година Окръжна прокуратура-Бургас е на първо място в страната.
Броят на осъдените и санкционирани лица през годината спрямо тези през 2024 година се е увеличил с 13.44 %, а спрямо 2023 година се е увеличил с около 14.67 %.
Данните показват и редуциране на ДП с прекомерно дълго разследване спрямо предходната година в Окръжна прокуратура-Бургас – с около 10 %.
През 2025 година съдилищата са върнали на прокурорите общо едва 32 от внесените досъдебни производства, което представлява едва2.48 % спрямо всички внесени в съда дела с различни прокурорски актове. Данните за отчетната година са позитивни и по-добри от тези през 2024-та, когато върнатите дела са били 55, а през 2023-та 67 дела.
Прокурор Чинев отчете и позитивни резултати по критерий "Актове по Гражданско-съдебен надзор“. През годината Окръжна прокуратура-Бургас има 344 акта по надзора, което я нарежда на първо място сред прокуратурите с обща компетентност в страната.
През отчетния период актовете по надзора за законност са 427, което нарежда Окръжна прокуратура-Бургас на второ място в страната.
Традиционно много добри резултати са отчетени и в раздела Международно-правно сътрудничество. По критерий "Искания и предложения за екстрадиция, ЕЗА, трансфер и Международна правна помощ“, Окръжна прокуратура-Бургас е на трето място сред прокуратурите с обща компетентност.
Отличните резултати на прокурорите от бургаския окръжен съдебен район бяха потвърдени от прокурорите Цветомир Йосифов и Любомир Петров, които поздравиха колегите си за постигнатото през годината и им отправиха пожелания за здраве и бъдеща успешна работа.
