Общинският съвет в Бургас даде съгласие за създаване на филиал на минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски“ – София в морския град, предаде репортер на Burgas24.bg.

Предложението бе прието напълно единодушно с 47 гласа  "За". 

От докладна записка на кмета Димитър Николов става ясно, че обучението ще се осъществява в образователно-квалификационна степен "Бакалавър“ в професионално направление 5.8. Проучване, добив и преработка на полезни изкопаеми, по специалностите "Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии“ и "Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“.

"Новият филиал ще допринесе за повишаване ролята на висшето училище като фактор за регионално развитие на един от перспективно развиващите се региони, отличаващ се със сериозна икономическа и бизнес активност. Около това становище се консолидират представителите на местния бизнес и представители на академичните среди, които определят откриването на филиал на Минно-геоложкия университет като значим фактор за регионално развитие, икономически просперитет и осигуряване на висококвалифицирани кадри със задълбочена инженерна подготовка. Такива кадри са търсени на пазара на труда в региона, като предлагането им към момента е недостатъчно, което не спомага за ефективното функциониране и растеж както на големите, така и на малките и средните предприятия и регионалната администрация. В този смисъл откриването на филиал ще създаде благоприятни предпоставки за развитие на бизнеса, създаване и внедряване на иновации, откриване на нови работни места и привличане на инвеститори, за което наличието на подготвени кадри е фактор от ключово значение“, са част от мотивите на докладната записка.

Минно-геоложкият университет разполага с необходимия преподавателски капацитет и институционална акредитация за обучение в 7 професионални направления. Университетът е в напреднали преговори с "Шел България“ за изграждане на Симулационен център за дълбоки сондажи, който да бъде ситуиран в бъдещия филиал в Бургас. Центърът ще обучава инженери, способни да решават широк спектър от задачи – от сондажи за вода до добив на нефт и газ.

Предлаганите специалности не се дублират с други висши учебни заведения в региона, което допринася за балансирано развитие на образователната мрежа и отстраняване на регионални дисбаланси. Очаква се активизиране на партньорството между университета и работодателите, както и създаване на условия за иновации, нови работни места и привличане на инвестиции.

Сега трябва бъдещият филиал да получи положително становище от Националната агенция за оценяване и акредитация за разкриване на нова структура в Бургас.