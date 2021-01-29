Тези пространства ще бъдат обновени по програмата "Моят град, моят квартал, моята улица"

© До този момент по програмата за облагородяване на вътрешноквартални пространства "Моят град, моят квартал, моята улица" са подадени 125 заявления от сдружения на собствениците. 50 от тях вече са администрирани и за тях са разработени идейни схеми. При съседни кандидатствали блокове са разработени споделени пространства. Заявленията на останалите кандидатстващи сдружения ще бъдат администрирани и подготвени за реализация. Това обяви кметът на Бургас Димитър Николов при представянето на бюджета на града за тази година, предаде репортер на Burgas24.bg.



Ето кои пространства ще бъдат облагородени:



ЖИЛ. БЛ. - УЛ. "ЗАХАРИ ЗОГРАФ" №75 кв. "Д Езерово"



ж.к. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" БЛ.9



ж.к. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" , БЛ.7



ж.к. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" 46



ж.к. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" 38



ж.к. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" 71



ж.к. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"128



ж.к. "ЛАЗУР" бл.78



ж.к. "ЛАЗУР" бл.64



ж.к. "ЛАЗУР", бл.66



ж.к. "ЛАЗУР" БЛ.54



ж.к. "ЛАЗУР", бл.79



ж.к. "ЛАЗУР" бл.89



ж.к. "ЛАЗУР" бл. 70



ж.к. "ЛАЗУР", ул. "Иван Богоров" 66



ж.к. "ЗОРНИЦА " бл.34



ж.к. "ЗОРНИЦА" бл..29



ж.к. "ЗОРНИЦА" бл.47 -



ж.к. "ЗОРНИЦА" бл.42



ж.к. "ИЗГРЕВ"бл.41А



ж.к. "ИЗГРЕВ" бл.41



ж.к. "ИЗГРЕВ" бл.64



ж.к. "ИЗГРЕВ" бл. 56



ж.к. "ИЗГРЕВ" бл.24



ж.к. "ИЗГРЕВ" бл.25



ж.к. "ИЗГРЕВ" бл.3



ж.к. "ИЗГРЕВ" бл.27Б



ж.к. "ИЗГРЕВ" бл.30



ж.к. "ИЗГРЕВ" бл.5



ж.к. "ИЗГРЕВ" бл.33



ж.к. "ИЗГРЕВ" бл.70



ж.к. "ИЗГРЕВ" бл.71



ж.к. "ИЗГРЕВ" бл.68



ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.76



ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.80



ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.87



ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.116



ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.66



ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.12



ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.114



ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.9



ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.133



ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.109



ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.15А



ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.18



ж.к. "СЛАВЕЙКОВ" бл.64-А



ж.к. "СЛАВЕЙКОВ" бл.16



ж.к. "СЛАВЕЙКОВ" бл.1Б



ж.к. "СЛАВЕЙКОВ" бл.3



ж.к. "СЛАВЕЙКОВ" бл.76.



По програмата за обновяване на съществуващи и нови детски площадки предстои обновяване на междублоково пространство ул. "Дебелт", ул. "Кл. Охридски", ул. "Цар Калоян", ул. "Цариградска", УПИ І, кв. 46. Нов детски кът ще бъде изграден в Лесопарк "Росенец" /Курбан поляна/. Ремонт и обновяване предстои на детска площадка в междублоково пространство - ул. "Александсровска", ул. "Л.Каравелов", бул. "Ст.Стамболов", ул. "Пробуда". Нова детска площадка ще се изгради в междублоково пространство бл. 16 - 23, к-с "Лазур", както и в Зона Г - к-с "Меден рудник" /на мястото на старото спортно игрище/. Ремонт и обновяване ще има и на детска площадка за деца в неравностойно положение в парк "Св. Троица", к-с "Славейков". Същото предстои и на детския кът между бл.15 и бл.16, к-с "Славейков", площадката в районен парк к-с-"Славейков", до бл.58, детския кът пред бл. 65 в к-с "Изгрев", детската площадка между бл.38 и 44, к-с "Зорница". Нови детски площадки ще бъдат изградени в ж.к. "Лазур", до бл. 52, 54, в двора на читалището в кв. "Горно Езерово", както и нов детски кът до бл. 39 и бл. 40, к-с "Изгрев".