© Burgas24.bg Кметът на Бургас Димитър Николов присъства на церемонията, на която огнеборците от областта отбелязаха професионалния си празник, предаде репортер на Burgas24.bg.



"Днес имате реално основание да празнувате този празник, защото вие го заслужавате. Да, наистина тази година беше различна от всички останали, тежестта и мащабите на пожарите бяха много големи. Въпреки съвременната техника, въпреки оборудването, тези огромни пожари бяха потушени с мъжество и сърце. Убеден съм, че саможертвата, която вие прилагате, професионализма, достойно отговаря на честта на професията", започна Николов.



"Когато присъствам на националния кординационни заседания в Министерския съвет, винаги слушам добър коментар и винаги се предпочитат командировани пожарникари от Бургас. Това показва, че в национален план вашият професионализъм е изключително ценен. Най-важното е, че въпреки материалните загуби, въпреки загубите на гори и имущество, вие направихте така, че да не се стигне до най-тежкото, а именно загуба на човешки живот", продължи кметът на Бургас.



"За нас, хората на местната власт, остава едно - да ви благодарим, да ви подкрепяме, да помагаме и да се гордеем с вашата професия", завърши градоначалникът.



