|Кметът на Бургас към пожарникарите: Тази година бе различна от всички останали
"Днес имате реално основание да празнувате този празник, защото вие го заслужавате. Да, наистина тази година беше различна от всички останали, тежестта и мащабите на пожарите бяха много големи. Въпреки съвременната техника, въпреки оборудването, тези огромни пожари бяха потушени с мъжество и сърце. Убеден съм, че саможертвата, която вие прилагате, професионализма, достойно отговаря на честта на професията", започна Николов.
"Когато присъствам на националния кординационни заседания в Министерския съвет, винаги слушам добър коментар и винаги се предпочитат командировани пожарникари от Бургас. Това показва, че в национален план вашият професионализъм е изключително ценен. Най-важното е, че въпреки материалните загуби, въпреки загубите на гори и имущество, вие направихте така, че да не се стигне до най-тежкото, а именно загуба на човешки живот", продължи кметът на Бургас.
"За нас, хората на местната власт, остава едно - да ви благодарим, да ви подкрепяме, да помагаме и да се гордеем с вашата професия", завърши градоначалникът.
