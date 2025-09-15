ЗАРЕЖДАНЕ...
Училищният звънец огласи двора на Дневен център "Приморски парк"
Поради нарастващия брой потребители, през 2025/2026 година прагът на класните стаи пристъпиха 15 ученици, които ще се обучават в три специализирани паралелки.
Учебните занятия за всяко дете протичат по индивидуален план и приключват по обед, след което посещават консултации при специалисти и участват в групови занятия с останалите потребители.
Учебните помещения предоставят всички необходими удобства за децата и младежите с увреждания – ергономични чинове, кътове за отдих, интерактивна дъска и компютри.
Дневният център предлага интегрирана образователна услуга от 2020 година насам, като в самото начало бе разкрита една паралелка с едва петима ученици.
Ръководството на ДЦДПЛТМУ пожелава успешна, здрава и щастлива учебна година на своите потребители!
