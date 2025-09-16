ЗАРЕЖДАНЕ...
|Безопасността на пешеходците и децата влизат във фокуса на институциите
Пътни полицаи ще влязат в часовете по "Безопасност на движението" във всички училища и тази годин
"През изминалата учебна година са проведени повече от 250 срещи с представители на регионалните управления на образованието, над 800 срещи с кметове и над четири хиляди срещи с директори на училища". Това заяви на брифинг комисар Мария Ботева, зам-.началник на отдел "Пътна полиция“ към Главна дирекция "Национална полиция“.
Фокусът тази година са пешеходците, децата и водачите на двуколесни превозни средства, каза комисар Ботева.
Акцентът на кампанията тази година е поставен върху най-уязвимите участници. Мотото на инициативата е "Давайте пример!",
"През изминалата учебна година са проведени повече от 250 срещи с представители на регионалните управления на образованието, над 800 срещи с кметове и повече от четири хиляди срещи с директори на училища", каза комисар Ботева.
Тя напомни на родителите да не държат децата си в скута по време на пътуване, както и да не спират на пешеходна пътека, когато взимат ученици си от училище, защото така застрашават други деца.
