Инспектират училищните автобуси и след първия учебен ден

Близо 90% от училищата у нас използват автобуси за превоз на своите ученици, но дали всички са в изправност? Екипите на Автомобилна администрация продължават своите проверки и след първия учебен ден.







"Ставам в 05:00 часа, оправям се и от гаража тръгвам в 06:10“, казва Страхил пред bTV.



Той е вече бивш шофьор на тир и вече трета година вози ученици от софийския регион.



"Абе, добра е дисциплината, горе-долу, всичко е точно, нямам проблеми с учениците“, добави още той.



През месец и половина Страхил преминава през проверки като тази, на която свидетели ставаме ние. Служителите на Автомобилна администрация проверяват, както техническата изправност на автобуса, така и документите на шофьора.



"Трябва да има минимум две години професионален опит и да не е по-млад от 25-годишна възраст“, каза Владимир Колев, главен директор на главна дирекция "Автомобилна инспекция“.



Проверките преминават на два етапа - първо в предприятията и след това в движение, като тази на Страхил.



Направени са общо 36 предписания и в края на месеца ние ще проверим там, където имаме неизпълнение... ще бъдат съставени актове за административни нарушения“, обясни Колев.



Проверки като тази се случват за близо 1000 автобуса в България и продължават до края на месеца. Общо 1700 са училищните автобуси у нас, като още 700 от тях трябва да бъдат инспектирани.



А Страхил премина своята проверка успешно.