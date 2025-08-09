ЗАРЕЖДАНЕ...
|Чудо невиждано: Коцето стана въздържател
Една от запазените марка на Константин е да излиза пред публиката с водна чаша в ръка, която обикновено е запълнена с уиски. И дава наздравици и си пийва между изпълняваните от него песни.
Но този път Коцето изненада феновете си, като се появи със своя приятел и колега Борис Дали, но в ръката си държеше единствено микрофон. Въпреки видимата липса на "огнена вода“ чалга изпълнителят беше в отлично настроение и отново се раздаваше бурно на сцената. Някои от присъстващите в нощното заведение се усъмниха в трезвеността на Константин и предположиха, че може да е обърнал няколко чашки зад кулисите.
"Обикновено на участие изпивам по един литър уиски. В цялата си професионална кариера на певец имам около 3000 участия, което означава, че съм изпил 3000 литра алкохол. Представяте ли си, изпил съм 3 тона уиски, и то само на участия“, направи преди време феноменално разкритие Константин.
Цялостният литров успех на изпълнителя със сигурност надхвърля 3 тона, тъй като изказването му е направено през 2015 година, а отделно извън работното си време също си пийва. Тоест тоновете са доста повече, ако се вярва на личната му статистика.
Това лято при Коцето настъпи коренна промяна - изпълнителят си купи къща на морето и приема участия единствено в близките курорти, за да е близко до семейството си. Константин прекарва повече време със съпругата си и двете си деца, за разлика от минали години, в които домочадието му оставаше в София, а певецът беше сам по морето.
Въпреки това чалга певецът е все така желан от дамите. По време на участието му в Созополската дискотека изпълнителят беше опасно близък с атрактивна секси девойка. Двамата не сама танцуваха прегърнати, но в един момент имаше и разтърсване на интимни части от тялото един до друг. Закачливото поведение на двамата беше на сцената пред цялата аудитория и едва ли ще създаде семенни проблеми на Коцето, който е известен с флиртаджииския си нрав.
