ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Диди иска да се завърне на сцената, след като излезе от затвора
През юли рапърът бе признат за виновен по две обвинения за склоняване към проституция. В момента той очаква своята присъда.
"Мисля, че той иска да излезе от затвора и да изгради наново своята връзка със своите седем деца като грижовен родител. Той също така иска да се грижи за майка си", коментира адвокатът му.
"Диди винаги ще иска да прави нещо предизвикателно, което същевременно да изисква от него", разказа още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 609
|предишна страница [ 1/102 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Иван Звездев се ожали
09:27 / 09.08.2025
Една от зодиите ще е истински вдъхновител днес
08:21 / 09.08.2025
Днес тя става на 63
08:21 / 09.08.2025
Честваме апостола, заменил Юда, редки имена празнуват днес, в сил...
08:22 / 09.08.2025
Тайната дъщеря на Фреди Меркюри проговори за първи път!
22:53 / 08.08.2025
Магда от Бургас е първата любов на Рачков и не успя да сдържи емо...
22:51 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Морето в Бургас е "пералня"!
16:54 / 07.08.2025
Преди 87 години официално откриват тази емблематична за Бургас сграда
12:12 / 07.08.2025
Коли полетяха в нива до АМ "Тракия"! Деца и жена са в болница!
14:23 / 08.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета