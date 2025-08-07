Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Дъщерята на президента лудна по промоции
Автор: Екип Burgas24.bg 15:34Коментари (0)116
©
виж галерията
Лято е, а в жегата столичани знаят, че най-прохладно е в моловете. През отпускарския сезон народът се е изнесъл по морето и няма досадна навалица. Климатиците охлаждат приятно, в заведенията може да се освежиш с любимо фрешче, а магазините с летни промоции направо те приканват да си купиш нещо. Така явно мисли и щерката на президента Румен Радев. Папараците на ПИК засякоха младата актриса Дарина Радева да се отбива в офиса на банка в центъра на София.

Очевидно изтеглила солидна сума, Дарина излезе с дебел бял плик с банкноти, а нейна приятелка я взе от жълтите павета с лъскав мерцедес. Макар самата президентска щерка отскоро да може да се похвали с нов автомобил "Пежо 2008", за който най-вероятно баща й се е бръкнал и е зарадвал любимата си дъщеря за възходящата й кариера, пише "Ретро".

Приятелката й обаче, въпреки че не е дъщеря на президент, има возило, на което Дарина само може да завиди. Мерцедесът на тайнствената й дружка е GLE 350 d 4MATIC, който представлява луксозен SUV от висок клас. Съдейки по дизайна и външния вид, колата е от 2020 г., когато цената й е била между 135 и 170 хиляди лева.

Двете дами избраха за шопинг терапията си мол в центъра на столицата. Преди грандиозния пазар в лавината от намалени дрехи те си взеха освежаващи биосокове и лежерно се отправиха към магазините, на които с главни букви пише НАМАЛЕНИЕ. Дарина, типично за нейния стил, бе облечена с модни широки дънки, бяла тениска "Хард Рок“ и тъмни очила. Русите й коси небрежно се развяваха в такт с крачката й.

Дружката на актрисата бе с респектираща визия, която би дистанцирала всеки натрапник, и бе облечена с тъмни, неподходящи за жаркото лято дрехи. Щерката на Радев с охота си избираше куп дрешки на разпродажба, сред които еротично черно дантелено боди за 20 лв., и напазарува пълни торби, без да се замисля. Няма лошо - така би постъпила всяка млада жена, стига да има подобаващата финансова подплата и приятелка, с която да сподели изкушенията в мола.



Още по темата: общо новини по темата: 584
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
предишна страница [ 1/98 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по...
13:25 / 07.08.2025
Преди 87 години официално откриват тази емблематична за Бургас сг...
12:12 / 07.08.2025
Незаконната дъщеря на Фатик не говори с двете си сестри
12:05 / 07.08.2025
Васил Найденов проговори за скандала със Стефан Димитров
11:08 / 07.08.2025
Юлияна Дончева твърдо застанала зад съпруга си
09:32 / 07.08.2025
Диетолог: Хората превръщат храненето в наказание
09:33 / 07.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Попълване на регулатори
Зверство срещу 18-годишно момиче
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: