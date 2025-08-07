ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фънки се топна в басейна на Коцето
Коцето сподели в социалните мрежи кадри, на които Фънки плува с изненадваща лекота в басейна в двора.
"Този човек плува жестоко!" – възкликна Константин.
След това се пошегува:
"Ще ти пусна джакузито, да разтичаш баластрите малко."
А Фънки отвърна:
"Това джакузи как блъска, направо ще си изкарам бъбреците!" – отвърна с типичния си хумор.
