"Гумени глави" се завръщат

© "Криско направи великолепен кавър на моята песен "Лошите момчета" със Симона - дал съм му разрешението. Мисля, че се е получило прекрасно, свеж поглед е, а това си е вечен хит. Всъщност, младите рапъри са моите дечица, радвам се искрено на тях."



Това каза в студито на "Тази събота и неделя" от САЩ рапърът Мишо Шамара.



Той си спомни, че за първия му албум, излязъл през 1994 година е имал текстове, от които днес се притеснява.



"Това беше само няколко години след падането на комунизма, въпреки, че имаше противоречиви текстове, с които не се гордея, ги приемам, тъй като това беше крясъкът на свободата на словото. Защото ние израснахме в общество, в което нямаш право да създаваш, да си креативен, държавата определяше всичко. И с тази музика се чувствахме като избягали животни в зоологическа градина", каза още Шамара.



Според него, текстовете, с които не се гордее не са цинични, а определят цялата бруталност на живота ни, които са се оглеждали в музиката.



"Това беше като все едно да обърнем масата и да кажем - стига толкова. И по време на нашето творчество всичко беше доста парфюмирано, но ние бяхме първите хора, които почнаха да използват уличен език. В момента реалността също е цинична и затова и рапът е толкова популярен. Текстовете носят посланията и днес. Той бунтът си е бунт", каза още Мишо.



Само след дни от 15 август започва турнето на групата "Гумени глави" от Бургас.



"Забелязвам, че сега ни преоткриват и младите хора. Става някаква безумна еуфория, която е много яка, а по-възрастните идват и се смазват от емоция. Социалните теми, езикът, искреността ни направи толкова популярни, тъй като и сега тази наша музика от миналото е валидна и днес. Хората тогава масово искаха да изкрещят думите, които използвахме, сега е същото", казва Мишо.



Новият му албум се казва "Забранено за туристи" и ще го представи със сина си - Лил Ша.



"Той сега е продуцент на "Гумени глави". Албумът се казва така, защото е забранен за хора, които не могат да мечтаят, не мислят критично и са ограничени във всякакъв смисъл", каза още Шамара. Турнето ще е един месец и след това той и синът му отново се връщат в Щатите, пише "България Днес".