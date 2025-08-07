Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли. Свивам се, не стоя на стола нормално

© Актрисата Койна Русева си тръгнала от представление, преди да дочака финала!



Преждевременното й напускане се случва преди няколко години на постановка в театър. Тогава Койна е не в ролята на артист, а на зрител на спектакъла.



Представлението било толкова лошо, че артистката си хванала чантата и си отишла. Русева, която отдавна e доказан професионалист, трудно толерира слабата актьорска игра. Дотолкова, че изпитва физическа неприязън към липсата на талант:



"Сърцето ме боли. Душата ме боли. Свивам се, не стоя на стола нормално. Искам да изляза, да хвана за ръчичка колегата, който се мъчи на сцената, да го погаля и да кажа: "Недей, човек, това не е за теб", разкрива звездата, която понастоящем играе 15 различни театрални роли.



Койна не пропуска да сподели разочарованието си от управляващите, които продължават да нехаят за истински стойностните си артисти.



"Няма държавно внимание на всички нива на културата. Политиците смятат, че тя не е важна за народонаселението. Поне така изглежда, нямам представа какво си мислят. От делата им се чете това: "Вие не ни интересувате", категорична е кинозвездата.



Много млади надежди биват изпратени в провинциални театри, където оцеляват на ръба на мизерията. И за тях Койна има какво да каже:



"Ако не искаш да получаваш 500 лв., значи просто не си за тази професия. Има моменти, в които трябва да преминеш през нещо такова. Освен ако не си турбогениален и не направиш нещо свое, което хем да е добро, да е на някакво ниво, да има страшна гледаемост и да печелиш страшно много пари. Когато работиш в провинцията, получаваш малко, но се научаваш на много неща. Въпросът е дали можеш да издържиш“, смята синеоката красавица, пише "България Днес".