Луиза Григорова: Вече нищо не изглежда далечно и невъзможно
Автор: Екип Burgas24.bg 21:06
©
Актрисата Луиза Григорова сподели откровено послание с феновете си в социалните мрежи.

В публикацията тя разкри, че през последните месеци е направила много промени в живота си, които приема като стъпки в правилната посока.

"В последните месеци направих много промени в живота си, вярвам за добро, а и така се усещам за момента. Това, което все повече откривам е, че щастието е в баланса. Често го чувате това за осъзнатото живеене, за баланса, за приемането и може да ви звучи като клише, но не е, особено когато започнете да вървите по такъв път, животът така хубаво се осветява пред очите ви, че вече нищо не изглежда далечно и невъзможно. Благодарна съм всеки ден!", написа Луиза.



