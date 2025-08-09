Меган Маркъл се изправя пред съда

© По-голямата сестра на Меган Маркъл, съпругата на принц Хари, отново я съди за клевета, съобщи в. "Ню Йорк поуст“.



През 2023 г. херцогинята на Съсекс вече спечели дело за клевета срещу Саманта Маркъл. Сестрата обвини съпругата на принц Хари, че е направила "очевидно неверни и злонамерени твърдения“ за нея пред милиони зрители в САЩ и по света по време на интервю с телевизионната водеща Опра Уинфри през март 2021 г. По-специално, Саманта беше разгневена от изявлението ѝ, че е израснала "като единствено дете“.



60-годишната Саманта твърди, че думите на нейната полусестра са я унизили и са я принудили да заведе дело в съд във Флорида за 75 000 долара. След това съдът постанови, че в думите на съпругата на принц Хари няма обиди и отхвърли иска.



Сега изглежда, че Саманта е подала жалба срещу решението. Според документи, получени от "Ню Йорк поуст“, делото ще бъде разгледано на 9 септември в апелативния съд на Джаксънвил в щата Флорида, пише БГНЕС.