Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Mладото гадже на Юксел Кадриев стана бизнес дама
Автор: Екип Burgas24.bg 11:38Коментари (0)92
©
Mладото гадже на тв звездата Юксел Кадриев стана бизнес дама. По данни от Търговския регистър на 16.07.2025 г. Венцислава е открила собствена фирма, която е кръстила "Сен Венее“.

Фирмата на изгората на Юксел е регистрирана като еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) в гр. София.

Официално като предмет на дейност Венцислава е посочила широка гама от възможности, включително производство и продажба на дрехи, импорт-експорт на стоки, социални мрежи, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

От социалните мрежи на младата дама обаче стана ясно, че Венцислава е отворила онлайн бутик за дрехи. До момента в магазина й има само два артикула - черни сексапилни корсети. Първият носи името "Дамски корсет Париж", а според описанието, посочено от самата Венцислава, той е изработен от висококачествени материали с фина дубайска дантела. Подходящ е само за фини, слабички дами, тъй като се предлага единствено в размери 36, 38 и 40. Другият, който силно наподобява стилистиката на първия, носи звучното име "Казабланка".

Като модел, който да представя корсетите, Венцислава се е спряла на себе си. На снимките тя е с прибрана коса вероятно за да изпъкнат тоалетите. Дългокраката брюнетка е още в началото на пътя си като бизнес дама и все още няма нито физически магазин, нито уебсайт. За да се поръчат сексапилните й корсети с дубайска дантела, трябва да се пише лично съобщение. На пощата учтиво отговаря самата Венцислава, тъй като все още няма данни за други служители, пише "Ретро".

Бизнесът на брюнетката е активно подкрепян от половинката й Юксел, който сън не спи, за да харесва всяка публикация на бутика, и активно я рекламира и в собствения си профил.

"Момчета, Венцислава има нещо много специално за вашите дами“, пише Кадриев и публикува снимка на красивата си приятелка, облечена в корсета.

Решението на Венцислава да направи бутик за дрехи не е изненадващо. Луксозният вкус на красивата брюнетка стана обект на интерес и тема на разпалени дискусии още миналото лято, когато "Ретро“ публикува първите снимки на ефектната брюнетка, пленила сърцето на голямата звезда на Би Ти Ви Юксел. На тях тя позира с луксозни чанти и облекла на скъпарски марки. Тогава се разбра и за афинитета й към бижутата – Венцислава пръска луди пари за

Тогава в интернет пространството се прокрадна мълвата, че новата на Юки май не е толкова по любов с него и е доста меркантилна. Това обача се оказаха само зли слухове, на които любовта между Венцислава и Юксел устоя.



Още по темата: общо новини по темата: 592
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
предишна страница [ 1/99 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Днес има повод да почерпи
10:43 / 08.08.2025
Започва SPICE Music Festival!
10:07 / 08.08.2025
Днес любим наш певец празнува рожден ден
10:01 / 08.08.2025
Колата или жената? Коментарите в нета пощуряха
09:46 / 08.08.2025
Емблематичен филм се завръща с втора част
09:14 / 08.08.2025
Уилям и Хари с принудителна среща
09:06 / 08.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Лято 2025
Колективната отбрана на Европа
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: