Ралица Паскалева: Всичко ще бъде различно

© Водещата на "Игри на волята" Ралица Паскалева вече загатва какъв ще бъде новияt сезон на риалити формата. Към своя стилен кадър от снимачната площадка в социалните мрежи, тя написа кратко, но обещаващо: "Всичко ще бъде различно", придружено с хаштаг #7.



В коментарите феновете я засипаха с комплименти за визията й, като мнозина отбелязаха, че Паскалева изглежда зашеметяващо. Част от последователите обаче не скриха и носталгията си по Димо Алексиев, който този сезон е заменен от рапъра Павел.



Седмият сезон на "Игри на волята" обещава нови правила, изненадващи обрати и силни емоции, а думите на Паскалева само засилват любопитството на зрителите, пише "България Днес".