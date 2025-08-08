Новини
Тайната дъщеря на Фреди Меркюри проговори за първи път!
Автор: Екип Burgas24.bg 22:53
©
"Тайната дъщеря" на фронтмена на Queen Фреди Меркюри направи първо емоционално изявление, след като стана ясно, че предстои публикуването на книга за съществуването й и тяхната връзка.

Тайната им се е пазела десетилетия наред, но преди месеци стана ясно, че 48-годишната жена, живееща в Европа и работеща като медицински специалист, е разкрила своята история пред уважаваната рок биографка Лесли-Ан Джоунс.

Детето е заченато през 1976 г. по време на мимолетна връзка със съпругата на близък приятел на Меркюри. 

Макар и плод на случайна афера, момичето било обичано и подкрепяно от баща си до последните му дни. Тя споделя, че музикалната икона е останал важна част от живота ѝ, въпреки че връзката им била строго пазена в тайна.

В изявлението жената, известна само като Б, казва: "Не исках да споделям баща си с целия свят." Тя добавя: "След смъртта му трябваше да се науча да живея с нападките срещу него, с неверните представи за него и с чувството, че баща ми вече принадлежи на всички.

Плаках и скърбях за баща си, докато феновете по целия свят скърбяха за Фреди. Когато си на 15 години, това не е лесно.

Трябваше да стана възрастна без него и да преживея всички важни моменти и събития без неговата подкрепа".

"В продължение на 30 години трябваше да изграждам живота и семейството си без него и да приемам, че той няма да е там, за да споделя щастливите моменти с нас. В продължение на 30 години, докато останалият свят преосмисляше живота на Меркюри, музиката му и всичко, което е бил, аз имах нужда баща ми да е само за мен и семейството ми. Как бих могла да говоря преди това?“, казва още тяпред Дейли Мейл, цитирани от Блиц.

Жената даде изявление в петък, след като разбра, че бившата любовница и близка приятелка на Меркюри, Мери Остин, твърди, че не е знаела за съществуването й.

Остин, която наследи голяма част от богатството на Меркюри и избягва публичността, е изразила съмнения относно историята на Б. Книгата, която разказва нейната история, озаглавена "Love, Freddie“, излиза през септември.

Б казва: "Аз съм съкрушена от отговора на Мери Остин. В продължение на 34 години истината за живота на Фреди е била изкривявана, изопачавана и пренаписвана, но тя не е казвала нищо – с изключение на коментара си за филма "Бохемиан Рапсодия“.

"Тя все още не е прочела книгата, но явно прави това изявление. Не разбирам защо.“

Книгата разказва историята на едно дете, заченато случайно по време на авантюра с жената на близък приятел през 1976 г., година след като "Бохемиан Рапсодия“ става хит.

Разкритието беше голям шок за милионите фенове на певеца, които отдавна го обичаха и приемаха като гей. Последният му приятел, покойният Джим Хътън, е един от мнозината, които са написали книги за преживяванията си с него.

Връзката му с друга жена – майката на детето му – обаче е нещо, което Фреди е пазил в тайна.

В първата глава на книгата има ръчно написано писмо от дъщерята на Фреди, в което тя казва: "Фреди Меркюри беше и е мой баща. Имахме много близка и любяща връзка от момента, в който се родих, и през последните 15 години от живота му.

Той ме обожаваше и ми беше посветен. Обстоятелствата около раждането ми може да изглеждат необичайни и дори скандални според стандартите на повечето хора. Това не бива да е изненада. Това никога не е намалявало неговата любов и грижа към мен. Той ме ценеше като скъпоценно притежание.“

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри дори си прави ДНК тест, за да докаже, че е роднина на фронтмена на Queen.

Авторката Лесли Ан Джоунс също е изненадана от отговора на Мери Остин.

"Като журналистка я търсих за интервю безброй пъти в продължение на много години, но тя никога не отговори. В тази книга обаче има само един глас: този на самата дъщеря на Фреди.

Историята е нейна. Цитатите са нейни. Източникът й е колекцията от 17 ръчно написани дневника, които Фреди й е дал три седмици преди да умре.

Някои хора я обвиняват, че е измислила цялата история и че се е възползвала от мен. Искам да бъда много ясна по този въпрос. Не става въпрос само за това да я защитя, а и да защитя себе си", споделя Джоунс.

"Искам да кажа, че след като прочетох първия чернови вариант на книгата, авторката уважи моята молба да премахне определени пасажи, които съдържаха информация, която й бях разкрила, но впоследствие реших, че не искам да бъде публикувана.

Тя винаги уважаваше моите искания, искаше да бъда напълно удовлетворена от крайната версия. Никога не се е възползвала от мен, нито аз от нея. Искам обществеността да знае, че не бих могъл да намеря по-внимателна, търпелива и грижовна авторка и че лично одобрих крайната, окончателна версия за публикуване", допълва Б.



