ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Таня Боева: Имам една чудна новина
Това каза пред фолкфурията Таня Боева и обясни, че преди дни синът й е записал обща песен с нашумелия варненски рапър Шурнака.
"Дори заснеха водеоклип към песента, то е първото професионално видео на сина ми и предстои премиера“, въодушевена е Таня Боева. Тя обясни и че в личния си видеоканал синът й вече пуснал 5 парчета и шестото общо с Шурнака.
"Много е отдаден на музиката! Направи си хоум студио и работи от вкъщи. Пише си текстовете, прави си бийтовете и записва. Само за някои неща ползваме професионално студио по наша преценка", споделя певицата.
Синът на Таня Боева - Росен, учи в училище за компютри в Стара Загора, което много му помага в работата на музикант.
"Нищо чудно някой ден да си направи собствено приложение, много е напред с компютрите. А в текстовете засяга толкова актуални теми, че ми се иска да напише нещо и за мен и аз да си го трансформирам в моя жанр", споделя още гордата майка.
За себе си Боева каза, че е постоянно на участия. "Вчера се върнах от София, завчера бях в Приморско, преди това в Албена и после пак пътувам към Приморско“, споделя певицата и разказва, че по време на участията взема и семейството със себе си и така съчетава работата с почивка, пише "България Днес".
"Разберете, срещата с публиката не е работа, тя зарежда и ме кара да се чувствам жива", признава още изпълнителката на песента "За доброто старо време“.
След края на интензивния летен сезон Таня Боева е планирала почивка в испанския курорт Майорка, но: "Понеже имам много близки приятели, които живеят в испанската столица, смятаме да посетим и Мадрид за няколко дни“, разказва 51-годишната фолкпевицата, но уточнява: "Преди пътуването обаче ще запиша няколко нови песни, не искам да се отпускам, искам да съм в интензивен работен ритъм“, споделя певицата, която е единственият български попфолк изпълнител носител на престижната първа награда "Златният Орфей". Успех!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 599
|предишна страница [ 1/100 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Fox News научи евентуалната дата за срещата Тръмп-Путин
14:39 / 08.08.2025
Ванга е знаела, че кланът Живкови изплаща тежка карма
14:10 / 08.08.2025
Нана Гладуиш не скрила от сина си за болестта
13:18 / 08.08.2025
Ясни са първите участници в най-новото риалити по bTV
13:19 / 08.08.2025
Ивайло Везенков – аут от новините на bTV! Нов водещ сяда на стола...
12:35 / 08.08.2025
Mладото гадже на Юксел Кадриев стана бизнес дама
11:38 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Плажът в Бургас се изпразни за минути
15:50 / 06.08.2025
Проф. Кантарджиев говори за човекоядната бактерия
12:27 / 06.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Хотелиер от Слънчев бряг: Загубихме руския пазар, но спечелихме нов
14:02 / 06.08.2025
Ето го Георги от касапницата до "Т-Маркет" в Бургас
11:15 / 06.08.2025
Мълнии предизвикаха пожар в Бургас
16:07 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета