|Васил Найденов проговори за скандала със Стефан Димитров
"Ще продължа да изпълнявам "Болката отляво", "Казано честно, всичко ми е наред" и "Там, на завоя", обяви пред "Филтър“ Васил Найденов.
"Ако съществуваше някакъв правен проблем, моите адвокати отдавна щяха да ме предупредят. В държавата има закони и те трябва да се спазват“, както казва и самият Стефан.
"Прочетоха ми статии, в които пише, че той ми е забранил да пея неговите песни. Само че това, че е изпратил нотариална покана, не означава забрана. Аз самият никога не бих си позволил да нарушавам закона.
Уважавам Стефан, защото сме работили толкова време заедно и е срамота на тези години да се злепоставяме и да се държим по такъв начин. Много е къс животът да се занимаваме с глупости. Разбирам, че някои хора имат нужда от пари, но не е това начинът."
Близки на Васил Найденов припомниха, че певецът винаги е участвал без хонорар в концертите на Богдана и Стефан. Включително и в големия им спектакъл в Античния театър на Пловдив. Затова и хората от обкръжението на Найденов не крият, че са изненадани от хода, който предприе Стефан Димитров.
В крайна сметка, ако се стигне до съд, близките на Васил са категорични, че той би спечелил съдебната битка. Затова и певецът нямал намерение да спира да изпълнява хитовете на Стефан Димитров.
