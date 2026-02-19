Зрители скочиха на новите водещи на bTV! На вас харесват ли ви?
©
Смяната на водещите изнерви зрителите на сутрешния блок и те заляха с коментари социланите мрежи на предаването, пише Ретро.
Част от тях са положителни: "Много спокойно и позтивно водене!", "Харесвам много водещата, разумна и спокойна и винаги изслушва събеседниците си." Богомил Грозев и Юлия Манолова са свежа промяна.
Но някои зрителни не смятат така: "Ужас, този Грозев кой го върна", "Сложете Златка Райкова да води нелепите ви предавания". Мненията определено са противоречиви.
Още по темата
/
Иво Димчев: Чувствам като някакъв пиян овчар, който си мисли, че кара гондола, но всъщност е загубил овцете
16:49
Промени в NOVA
18.02
Още от категорията
/
От Английската гражданска война насам: Андрю е първият арестуван представител на британското кралско семейство
14:26
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.