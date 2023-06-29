Инцидент с тротинетка в Слънчев бряг

© Снощи около 00.20 часа в района до х-л "Рила" в Слънчев бряг в посока Свети Влас, поради движение с несъобразена с пътните условия скорост -- мокра пътна настилка и силен дъжд, л.а. "Мерцедес Вито", с бургаска регистрация, управляван от 59-годишен мъж, допуска пътен инцидент с неправомерно движещата се по осевата лента на платното без светлини и светлоотразителна жилетка ел. тротинетка, управлявана от 58-годишен мъж от с. Порой. Той е получил общи леки наранявания и е настанен за наблюдение в болница "Сърце и мозък" - Бургас.