Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Инцидент с тротинетка в Слънчев бряг
Автор: Екип Burgas24.bg 12:22 / 29.06.2023Коментари (0)240
©
Снощи около 00.20 часа в района до х-л "Рила" в Слънчев бряг в посока Свети Влас, поради движение с несъобразена с пътните условия скорост -- мокра пътна настилка и силен дъжд, л.а. "Мерцедес Вито", с бургаска регистрация, управляван от 59-годишен мъж, допуска пътен инцидент с неправомерно движещата се по осевата лента на платното без светлини и светлоотразителна жилетка ел. тротинетка, управлявана от 58-годишен мъж от с. Порой. Той е получил общи леки наранявания и е настанен за наблюдение в болница "Сърце и мозък" - Бургас.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Мотоциклет изхвърча от пътя в Карнобатско
10:24 / 29.06.2023
Криминален тип заби юмрук в лицето на полицай в Созопол
16:37 / 28.06.2023
Пиян на мотика врачанин шофира в Поморие
09:27 / 28.06.2023
Сериозен проблем по Южното Черноморие
11:29 / 27.06.2023
До 4000 лв. глоба грози бизнеса по морето, ако сгафят с това
09:45 / 27.06.2023
Бойко Ноев за взрива в оръжейния склад: Има два интереса, които д...
09:27 / 27.06.2023

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Юни 2023 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Сериозен проблем по Южното Черноморие
11:29 / 27.06.2023
Управител на ресторант: Aко плащам заплатите по банков път, то това ще ме натовари с такси
09:57 / 29.06.2023
Бившата на Рачков се принуди да работи, трудно било да се живее без "инжекция" от 15 бона на месец
15:48 / 27.06.2023
Драматична ситуация с шофьорка и детето й на АМ "Тракия", добре че там са били двама полицаи!
12:53 / 28.06.2023
Който има неплатени глоби към КАТ, повече няма да може да кара колата си
15:20 / 28.06.2023
Почина шефът на "Слънчев бряг" АД Златко Димитров
12:26 / 29.06.2023
Инцидент на пътя Средец – Бургас
09:12 / 27.06.2023
Актуални теми
49-ото Народно събрание
Скандално от Северна Македония: Българският език не съществува, ние ги
Процедурата за избор на нов главен прокурор
Бюджет 2023
ТВ и шоу сезон 2022/2023 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - 2022 Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: