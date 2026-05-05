Временно движението по АМ "Тракия“ при км 306 в посока Бургас се осъществява само в изпреварващата лента, поради пътнотранспортно произшествие в активната лента, съобщиха от АПИ за Burgas24.bg.

Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция“.