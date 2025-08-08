Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Детска игра е подпалила Шуменското плато
Автор: Петър Дучев 10:02Коментари (0)121
©
Детска игра с пиратки подпали гората в района на Фатмеджика на шуменското плато, съобщиха във Фейсбук страницата от ПП "Шуменско плато". Очевидците, които са подали сигнал за пожара, разказаха как децата хвърлили пиратките и избягали.

Ето какво пишат още:

В момента огънят е овладян, но гасенето беше изключително трудно заради пресечения терен и сухите борове в района. Включиха се огнеборци от Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, служители от всички горски структури, ДПП “Шуменско плато", доброволци и др.

Пожарът застраши електропреносната мрежа, тъй като се разрази около електрически стълбове и електроподаването в близкия квартал беше спряно.

Благодарение на бързата реакция на пожарникарите, полицията и институциите не се стигна до по-сериозни инциденти. Щетите тепърва ще се изясняват, но изводът е един - безотговорността е най-опасната искра!

Скъпи родители, обяснете на децата си, че не всяка игра е безопасна!



Още по темата: общо новини по темата: 188
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
предишна страница [ 1/32 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Има ли "скрито поскъпване" на хранителните продукти? 
11:16 / 08.08.2025
6-годишен загина, след като с мотора на баща си се блъсна в крава...
10:33 / 08.08.2025
Микробус се запали на магистрала "Тракия"
10:19 / 08.08.2025
Нов много опасен наркотик заплашва Европа!
10:00 / 08.08.2025
Морската вода ни дехидратира, какво е решението
08:45 / 08.08.2025
Защо шофьор получи 3 фиша за едно и също нарушение?
09:03 / 08.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Лято 2025
Колективната отбрана на Европа
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: