|Детска игра е подпалила Шуменското плато
В момента огънят е овладян, но гасенето беше изключително трудно заради пресечения терен и сухите борове в района. Включиха се огнеборци от Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, служители от всички горски структури, ДПП “Шуменско плато", доброволци и др.
Пожарът застраши електропреносната мрежа, тъй като се разрази около електрически стълбове и електроподаването в близкия квартал беше спряно.
Благодарение на бързата реакция на пожарникарите, полицията и институциите не се стигна до по-сериозни инциденти. Щетите тепърва ще се изясняват, но изводът е един - безотговорността е най-опасната искра!
Скъпи родители, обяснете на децата си, че не всяка игра е безопасна!
