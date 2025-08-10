Предупреждение: Горещини и екстремален риск от пожари

© Пореден ден с горещини и висок риск от пожари! Общият индекс за пожароопасност от НИМХ за 10.08.2025 г. е за екстремален риск от пожари за югоизточна, както и значителна част от територията на северна България.



Това съобщиха от Пожарна безопасност и защита на населението. За днес е обявен жълт код за опасни горещини в няколко области от страната.



ГДПБЗН призовава:



- Не палете огън на открито.



- Не изхвърляйте неизгасени фасове.



- Пазете природата от пожари!